«التعليم» تمنع المعلمين والمعلمات من إستخدام الجوال في الحصص الدراسية

جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:

منعت الادارة العامة للتعليم بمنطقة حائل استخدام أجهزة الجوال بأي شكل من الأشكال من قبل المعلمين والمعلمات اثناء الحصص الدراسية واستثمار وقت الحصص كاملاً بما يفيد الطالب والطالبة، وفقاً لتعميم لإدارة تعليم حائل وجهته لجميع المدارس والروضات وحصلت “الخليج 365” على نسخة منه.

جاء ذلك بعد ملاحظة انشغال بعض المعلمين باجهزة الهاتف النقال اثناء الحصص بإجراء المكالمات الهاتفية أو الرد عليها ، أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتصفح اثناء الحصص الدراسية.

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وأكد التعميم على قادة المدارس وقائدات الروضات الاهتمام والمتابعة الشخصية وإبلاغ المعلمين /المعلمات

بمضمونه وتوقيعهم بالعلم والرفع بأي مخالفة إلى مكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة.

وأشار التعميم إلى أنه تقتضي واجبات المعلم والمعلمة ومسئوليتهما الوظيفية القيام بما عهد إليهما من مهام وأعمال بكل جد وامانة وإخلاص والحرص على تخصيص وقت العمل كاملاً لأداء الواجبات الوظيفية وعدم الانشغال باي أمور جانبية توثر سلباً على استثمار واستقلال زمن الحصة بما يفيد الطالب.

كما يجب احترام حقوق الطلاب والطالبات والتعامل معهم معاملة تربوية تغرس فيهم حب العلم والمعرفة وإشعارهم بأهمية الوقت واستثماره بالمفيد والنافع.