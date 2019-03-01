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استقبال طلبات القبول في برنامج المنح الداخلية والخارجية بجامعة نجران الأحد القادم

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (نجران)

تبدأ جامعة نجران ممثلة بعمادة القبول والتسجيل الأحد القادم، في استقبال طلبات القبول في برنامج المنح الداخلية والخارجية لغير السعوديين الراغبين في الدراسة في الجامعة، ويستمر لغاية 29 من شهر شعبان المقبل ، وذلك عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري أن شروط القبول في المنح الداخلية للطلاب والطالبات الحصول على نسبة 90 % في الثانوية العامة و 80% في القدرات العامة ، وللراغبين في التخصصات بعد السنة التحضيرية يتطلب منه 80% فأكثر في التحصيلي للدخول في المفاضلة ، إضافة إلى أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الثانوية من داخل المملكة.

وأشار إلى أن القبول يقتصر على الإمكانيات المتاحة في الأقسام , حيث تتم المفاضلة بين المتقدمين حسب معايير القبول ، ولا يحق لطالب المنحة تغيير قبوله ، ويتاح له تغيير التخصص وفق إجراءات التغيير النظامية بعد دراسة فصل دراسي على الأقل ، لافتًا الانتباه إلى أنه يتم القبول في جميع التخصصات ما عدا الصحية ، و يشترط أن لا يكون قد مضى على شهادة الطالب خمس سنوات منذ تخرجه من الثانوية والأولوية تكون لحديثي التخرج ، كما يتطلب القبول أيضا أرشفة صورة واضحة للإقامة سارية المفعول ، وشهادة الثانوية العامة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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