سياسي / اهتمامات الصحف اللبنانية

بيروت 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بانعقاد جلسة الحكومة اللبنانية الجديدة الأولى، في مقرها وسط العاصمة بيروت، ودعوة رئيس الحكومة سعد الحريري -خلالها- عدم محاولة أي طرف سياسي، إذكاء الفتنة، في سبيل حلحلة ملفات محلية عالقة.واهتمت أيضًا بتصويت مجلس اللوردات البريطاني، لصالح مشروع قرار حكومي، يقضي بحظر الجناح السياسي لمليشيا حزب الله، وتصنيفة "جماعة إرهابية".وفي شأن آخر.. سلطت صحف الجمعة الضوء على مداخلة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أمام مجلس الأمن الدولي، التي ذكر فيها أنّ نهاية النزاع في سوريا غير ممكنة بالوقت الحاضر.كما أخبرت عن مغادرة دفعة جديدة من النازحين السوريين للأراضي اللبنانية، طوعًا، بتسهيلات من السلطات اللبنانية.وركزت الصحف على دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إثر تحقيق أجراه، إلى محاسبة مسؤولين إسرائيليين عن جرائم حرب ارتكبوها في قطاع غزةّ خلال تظاهرات العام 2018.وأشارت إلى تظاهر أكثر من ألف محتج سوداني من المناهضين للسلطات في العاصمة الخرطوم، في أوّل مسيرة تخرج منذ تشكيل محاكم الطوارئ في أنحاء البلاد.إقليميًا.. عرضت صحف لبنان، المطالبات الدولية بوقف ارتفاع وتيرة التوتّر بين باكستان والهند.// انتهى //10:32ت م0014