سياسي / اهتمامات الصحف المصرية



القاهرة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

واكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأنبأت عن تصاعد التوتر في مدينة الحديدة، عقب تعثر تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار، جراء رفض مليشيا الحوثي الإرهابية، البدء بالانسحاب من ميناءي الصليف، ورأس عيسى، بموجب الاتفاق.

وأبرزت صحف الجمعة في الإطار ذاته، سيطرة الجيش الوطني اليمني، على سلاسل جبلية استراتيجية بمنطقة البقع التابعة لمحافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

ونشرت إعلان الأمم المتحدة، أن رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا ،فايز السراج، وقائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات عامة.

وسلطت صحف مصر، الضوء على فشل قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج، التي كانت تهدف لتحسين العلاقات، والقضية الرئيسية المتعلقة بنزع الأسلحة النووية لبيونج يانج.

// انتهى //

10:13ت م

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القاهرة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسواكبت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة إلى الغارات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة.وأنبأت عن تصاعد التوتر في مدينة الحديدة، عقب تعثر تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار، جراء رفض مليشيا الحوثي الإرهابية، البدء بالانسحاب من ميناءي الصليف، ورأس عيسى، بموجب الاتفاق.وأبرزت صحف الجمعة في الإطار ذاته، سيطرة الجيش الوطني اليمني، على سلاسل جبلية استراتيجية بمنطقة البقع التابعة لمحافظة صعدة، بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.ونشرت إعلان الأمم المتحدة، أن رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا ،فايز السراج، وقائد قوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، اتفقا على إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات عامة.وسلطت صحف مصر، الضوء على فشل قمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج، التي كانت تهدف لتحسين العلاقات، والقضية الرئيسية المتعلقة بنزع الأسلحة النووية لبيونج يانج.// انتهى //10:13ت م0013

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