السعودية اليوم / مواجهات في مقديشو ومسلحون من حركة الشباب يتحصنون داخل مبنى



مقديشو, 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

اندلعت مواجهات صباح اليوم، بين قوات الأمن الصومالية، ومجموعة مسلحة من حركة الشباب الإرهابية، وذلك بعد ساعات على هجوم انتحاري، أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل.

وأوضح الضابط في الشرطة، إبراهيم محمد، أن مجموعة من حركة الشباب تحصنت داخل مبنى, وأن قوات الأمن تحاول اقتحامه بعدما طوقته، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

// انتهى //

09:37ت م

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مقديشو, 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واساندلعت مواجهات صباح اليوم، بين قوات الأمن الصومالية، ومجموعة مسلحة من حركة الشباب الإرهابية، وذلك بعد ساعات على هجوم انتحاري، أسفر عن سقوط خمسة قتلى على الأقل.وأوضح الضابط في الشرطة، إبراهيم محمد، أن مجموعة من حركة الشباب تحصنت داخل مبنى, وأن قوات الأمن تحاول اقتحامه بعدما طوقته، دون ذكر مزيد من التفاصيل.// انتهى //09:37ت م0011

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