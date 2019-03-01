اقتصادي / أسعار النفط تسجل ارتفاعًا طفيفًا في آسيا



سنغافور 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس

سجلت أسعار النفط في آسيا، الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا مدفوعة بانخفاض احتياطات الخام الأميركية، وأرقام اقتصادية أميركية أفضل مما كان متوقعًا.

وفي الساعة 04,30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم نيسان/ابريل 20 سنتا ليبلغ سعره 57,42 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم أيار/مايو، فارتفع 28 سنتًا وبلغ 66,59 دولارًا.

وكانت أسعار النفط أغلقت أمس، على تضارب وسط تساؤلات عن حجم الطلب، فتراجع سعر برميل برنت 36 سنتًا في سوق لندن، بينما ارتفع سعر برميل النفط الخفيف 28 سنتًا في نيويورك.

وتأثر النفط الخفيف أيضًا بالأرقام المتعلقة بنمو اقتصاد الولايات المتحدة الذي بلغت نسبته 2,8% في 2018، وهو أعلى معدل منذ 2015.

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08:56ت م

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سنغافور 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسسجلت أسعار النفط في آسيا، الجمعة، ارتفاعًا طفيفًا مدفوعة بانخفاض احتياطات الخام الأميركية، وأرقام اقتصادية أميركية أفضل مما كان متوقعًا.وفي الساعة 04,30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجع الأميركي للخام تسليم نيسان/ابريل 20 سنتا ليبلغ سعره 57,42 دولارا في المبادلات الإلكترونية في آسيا. أما برميل برنت نفط بحر الشمال، المرجع الأوروبي تسليم أيار/مايو، فارتفع 28 سنتًا وبلغ 66,59 دولارًا.وكانت أسعار النفط أغلقت أمس، على تضارب وسط تساؤلات عن حجم الطلب، فتراجع سعر برميل برنت 36 سنتًا في سوق لندن، بينما ارتفع سعر برميل النفط الخفيف 28 سنتًا في نيويورك.وتأثر النفط الخفيف أيضًا بالأرقام المتعلقة بنمو اقتصاد الولايات المتحدة الذي بلغت نسبته 2,8% في 2018، وهو أعلى معدل منذ 2015.// انتهى //08:56ت م0009

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