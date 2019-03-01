السعودية | توجيهات عليا بنقل المعلمين المكلفين بأعمال إدارية لوظائف مدنية أخرى..والسبب!

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:19 صباحًا, 1 مارس 2019 م

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كشفت مصادر صحفية عن صدور توجيهات عليا بضرورة نقل المعلمين المكلفين بأعمال إدارية بوزارة التعليم لوجود قضايا عليهم ولا يزالون يمارسون أعمالهم للاستفادة منهم في وظائف مدنية أخرى، بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، وفقا لصحيفة عاجل.

وأكدت مصادر ، أن التوجيهات ألزمت وزارة التعليم بضرورة وضع خطة لإنشاء مبانٍ تعليمية بالأحياء السكنية التي بها مدراس مستأجرة، خلال خمس سنوات ويتم تنفيذها دون تأخير.