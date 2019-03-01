الان تتابع تفاصيل الوظائف الشاغرة للسعوديين في الهلال الأحمر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية للمواطنين السعوديين وذلك على وظيفة طبيب مقيم.
ومن ضمن الشروط الواجب توافرها في التقديم للوظائف أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاصلا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لشغل وظيفة طبيب مقيم.
وفي حال كون الشهادة الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة فإنه يتطلب أن تكون معادلة من قبل وزارة التعليم على ان يكون حاصلا على التسجيل المهني الساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
ولمزيد من التفاصيل والتقديم على الرابط:
https://www.srca.org.sa/ar/Announcement/AnnounceDetail/72
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