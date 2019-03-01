دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper تنفيذ حد «الحرابة» في مجرمَين قتلا شخصًا وألقيا جثته في مكان بعيد

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حد الحرابة في جانيين في الرياض؛ وذلك بعدما أقدم كل من «هارجيت سينج بودا رام»، و«ساتوينور كومار براكاش»، على قتل عارف إمام الدين (جميعهم هنود)، وقيام الجانيين بسلب الهاتف المحمول للمجني عليه، وشاحنته (بحمولتها) قبل التخلص من جثته برميها في مكان بعيد عن الأنظار، والتصرف في حمولة الشاحنة ببيعها لحسابهما الخاص.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما. وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بحد الحرابة، وأن تكون عقوبتهما القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وفيما تم تنفيذ حكم القتل حدًّا في الجانيين اليوم، في ساحة العدل بمنطقة الرياض؛ جددت وزارة الداخلية تأكيد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يسلب أموالهم، وحذرت في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.