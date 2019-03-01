اخبار السعوديه

بسم الله الرحمن الرحيم

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بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعة 1440/6/24 هـ الموافق 2019/03/01 م واس
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وكالة الأنباء تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليوم
الجمعة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م
06:00ت م
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www.spa.gov.sa/1893823

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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