خدمة بياناتي بنك التسليف.. تفويض بنك التسليف للاطلاع على بياناتي

خدمة بياناتي بنك التسليف، هي خدم إلكترونية قام بتفعيلها بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، الهدف منها الإطلاع على بياناتي في بنك التسليف، ولكن من ضمن شروطها أنه يجب أن يتم تفويض بنك التسليف بالإطلاع على البيانات الخاصة بي في موقع وزارة الداخلية للأحوال المدنية، لنتعرف أكثر عبر موقعنا نجوم مصرية عن رابط وطريقة تفعيل خدمة بياناتي.

رابط وطريقة تفعيل خدمة بياناتي بنك التسليف

والجدير بالذكر أنه من خلال التصريح بخدمة بياناتي، يمكن لبنك التنمية الاجتماعية مراجعة جميع بيانات الشخص الذي يرغب في الحصول علي قرض من بنك الائتمان (قرض الزواج ، قرض الأسرة ، قرض الترميم).

ولمن يرغبون في الحصول علي تفويض من بنك التسليف لعرض البيانات الخاصة بها، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية نظام ابشر

ستري مربع تسجيل الدخول

قم بإدخال رقم الهوية الخاص بك أو اسم المستخدم الذي تم تسجيله بالفعل في نظام ابشر، ثم ادخل كلمه المرور والرمز المرئي.

بعد إدخال البيانات المذكورة أعلاه بشكل صحيح، ستري مربع ل “رمز التأكيد المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بك المسجلة في ابشر

ادخل رمز التحقق

اختر (الحالة المدنية > حسابي) من عمود خدمات الحالة المدنية

عند النقر علي “الخدمة الخاصة بي ” سوف تذهب إلى الخطوة التالية

تفويض خدمة بياناتي بنك التسليف

قم بتحديد القطاع

قم بالنقر على “قبول ” علي الشروط والأحكام

ثم سوف تذهب إلى التأكيد ومعلومات التفويض ويعني انك أعطيتهم الأذن لعرض خدمة بياناتي

سوف تتلقي رسالة محتواها يعني انه تم تفويض بنك التنمية الاجتماعية على خدمة بياناتي، والجدير ذكره أن صلاحية هذا التفويض هي 30 يوما من تاريخ واستعلام واحد.