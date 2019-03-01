شرح طريقة معرفة رصيد بطاقة اكتساب

يعتبر برنامج اكتساب أحد برامج التوفير و الادخار والذي تتميز به شركة أسواق عبد الله العثيم، ويهدف إلى تحقيق الرضا والولاء لدى عملائها وتتيح لهم من خلال هذا البرنامج الاستفادة من مجموعة واسعة من المزايا، والاشتراك والانضمام إلى برنامج اكتساب مجاناُ من خلال الموقع الالكتروني، و لايشترط دفع أي رسوم والإشتراك، فلا توجد أي استحقاقات مالية في صورة رسوم للانضمام إلى برنامج اكتساب.

ماهى البطاقة وتفعيلها

إذا تم لأي أسباب وقف العمل ببطاقة أحد العملاء، يمكن للعميل أن يفعل البطاقة بعد ايقافها وذلك بالإتصال على مركز التواصل بخدمة العملاء ليتم إعادة التنشيط بعد معرفة سبب الإيقاف ومعالجته، وفي حالة فقدان البطاقة يتم الحصول على بطاقة بديلة عن طريق توجه العميل إلى أحد الفروع والحصول على بطاقة أخرى جديدة، ومن ثم عليه الاتصال على خدمة العملاء لإكمال بعض الإجراءات أو الدخول على الموقع الإلكتروني لتنشيط البطاقة الجديدة..

ميزة بطاقة اكتساب الجديدة

1ـ استلامها فوري عن طريق نقطة البيع.

2ـ الرصيد نقدادي بدل النقاط.

3ـ تمنح حاملها امتيازات وعروض خاصة ومميزة، وآمنة وعملية.

4ـ لدى بطاقة اكتساب عملاء للخصم الخاص.

معرفة الرصيد في بطاقات اكتساب

يمكن لأي عميل معرفة رصيده من المبالغ المكتسبة من خلال الاتصال على الرقم الموحد لاكتساب أو من خلال ارسال 202*رقم بطاقة اكتساب لرقم الجوال التفاعلي 0508863658، لكن لا يمكن للعميل ارجاع أي رصيد نقدي من المبالغ المكتسبة بعد انتهاء مدة الصلاحية 36 شهرا.