6.386 سعودية يعملن في الأنشطة السياحية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

بلغ عدد الموظفات في الأنشطة المميزة للسياحة 19958 موظفة لعام 2017م، من بينهن 6386 سعودية يشكلن ما نسبته 32% بحسب تقرير مسح الأنشطة السياحية الصادرة حديثا عن الهيئة العامة للإحصاء.

وأشار إلى أن أكبر نشاط اقتصادي سياحي تعمل فيه الإناث هو النقل الجوي للركاب بـ7807 موظفات، وبنسبة 39% من إجمالي العاملات بالقطاع السياحي.

وأبان التقرير أن إجمالي الموظفين الذكور في الأنشطة المميزة للسياحة يبلغ 535941 يشكل السعوديون منهم ما نسبته 22%، ويعمل القسم الأكبر منهم في قطاع تقديم الطعام والشراب بنسبة 6.8%، يليه نشاط خدمات الزوار بنسبة 5.4%، مبينا أن نسبة توظيف السعوديين في بعض الأنشطة لا تتجاوز 3%، وبعضها لا يتجاوز التوظيف فيه الـ1% كنشاط النقل المائي للركاب والأنشطة الثقافية.

من جهته قال نائب رئيس اللجنة السياحية والترفيهية بغرفة الرياض محمد المعجل لـ»مكة» إن القطاع السياحي عموما من القطاعات الجاذبة لعمل المرأة، نظرا لطبيعته الخدمية التي تقدم خدماتها لكل الأسرة، وأيضا لحاجته للباقة ومهارات التواصل الإيجابي، وهي صفات تبرع فيها المرأة، كما أن بيئة العمل ملائمة لها.

وعن كون قطاع النقل الجوي الأكثر توظيفا للنساء، أوضح أن ذلك عائد لعدد المطارات وعدد شركات الطيران، وأقسام مراكز الاتصال التابعة لها، والتي تقدم خدماتها على مدار الساعة وتحتاج لعدد كبير من الموظفين، وهذا أيضا يسري على قطاع الطعام والشراب مع بعض الفوارق.

وبين المعجل تزايد التركيز على الأنشطة السياحية، لا سيما مع عمل هيئة الترفيه وشراكة القطاع الخاص في هذا المجال، مما سيفتح مجالا واسعا لفرص وظيفية عديدة للجنسين وسيكون للنساء نصيب كبير منها.

العاملات في قطاع السياحة:

- إجمالي الموظفات : 19,958

- السعوديات 6,386

- النقل الجوي للركاب 7,807موظفات

- الطعام والشراب 4,744

الأنشطة الترفيهية :

- تستحوذ على 18% من العاملات في القطاع

وكالات السفر:

- تستحوذ على 11%