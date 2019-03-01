توجيهات عليا بإلزام الصحة بتوفير كوادر للمستشفيات وإصلاح خلل الأجهزة

كشفت مصادر «عاجل»، عن صدور توجيهات عليا إلى وزارة الصحة، والجهات الحكومية التي تقدم خدمات صحية، بضرورة عدم التهاون بصحة المواطن، وإلزامهما بتوفير الكوادر الطبية الضرورية للمستشفيات؛ لضمان عدم تأثر المواطن بنقصها مع إصلاح الأنظمة والأجهزة الطبية.

وأكدت مصادر «عاجل»، أن التوجيهات ألزمت مقاولي تلك الجهات بإصلاح الأجهزة الطبية على حساباتهم الشخصية، وإعداد خطة لتفادي ومنع تعطلها، مع إحلال أجهزة طبية جديدة ومتطورة محل التي يكثر الأعطال بها.