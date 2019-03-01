

مقديشو 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم.

وضرب الانفجار شارعًا مزدحمًا في العاصمة ممتلئ بالفنادق و المتاجر والمطاعم، مدمرًا عددًا من المباني.

وقال ضابط الشرطة حسين محمد إن المباني و عشرات السيارات تعرضت للاحتراق. وعلاوة على ذلك، سمع دوي انفجارين آخرين في مقديشو.

// انتهى //

04:24ت م

0321



مقديشو 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسلقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 30 آخرون على الأقل بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم.وضرب الانفجار شارعًا مزدحمًا في العاصمة ممتلئ بالفنادق و المتاجر والمطاعم، مدمرًا عددًا من المباني.وقال ضابط الشرطة حسين محمد إن المباني و عشرات السيارات تعرضت للاحتراق. وعلاوة على ذلك، سمع دوي انفجارين آخرين في مقديشو.// انتهى //04:24ت م0321

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع 15 شخصًا و إصابة 30 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.