السعودية اليوم / أستراليا تنفق 40 مليون دولار أسترالي لتطوير نظام طائرات عسكري بدون طيار



كانبيرا 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

أعلن وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين أن بلاده ستنفق 40 مليون دولار أسترالي لتطوير نظام طائرات عسكري بدون طيار قادرة على حمل القنابل.

وستطور الطائرة بجهد مشترك بين سلاح الجو الأسترالي و وزارة الدفاع وشركة بوينغ للطيران، ومهمتها الرئيسية هي شن الحرب الإلكترونية والقيام بعمليات استطلاعية.

وستكون الطائرة مفيدة بشكل خاص في مسارح العمليات التي يعتبر إرسال المقاتلات العادية إليها خطرًا.

وقال الوزير باين إن إمكانيات تصدير أستراليا لهذه الطائرة إلى بلدان أخرى كبيرة.

// انتهى //

04:06ت م

0320



كانبيرا 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأعلن وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين أن بلاده ستنفق 40 مليون دولار أسترالي لتطوير نظام طائرات عسكري بدون طيار قادرة على حمل القنابل.وستطور الطائرة بجهد مشترك بين سلاح الجو الأسترالي و وزارة الدفاع وشركة بوينغ للطيران، ومهمتها الرئيسية هي شن الحرب الإلكترونية والقيام بعمليات استطلاعية.وستكون الطائرة مفيدة بشكل خاص في مسارح العمليات التي يعتبر إرسال المقاتلات العادية إليها خطرًا.وقال الوزير باين إن إمكانيات تصدير أستراليا لهذه الطائرة إلى بلدان أخرى كبيرة.// انتهى //04:06ت م0320

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