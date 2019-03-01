شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم مكة: التخلص من «المستأجرة» في 3 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس (الخميس) بالغرفة التجارية، ورشة عمل بعنوان «مكة بلا مبانٍ مستأجرة»، في مرحلتها الثانية تحت شعار «طموح الأهداف وتعدد التحديات»، ودعم برنامج صفوف الطفولة المبكرة، بحضور عدد من قيادات منطقة مكة المكرمة.

وأكد مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، أن الهدف هو التخلص من المباني المستأجرة في مكة المكرمة خلال 3 سنوات، لتجاوز الأثر السلبي في نواتج التعلم لدى الطلاب والطالبات، وتحويل ذلك لأثر إيجابي يحقق لهم بيئة تربوية نموذجية، ونواتج تعليمية عالية، فضلا عن توفير الهدر المالي، والعمل على تحقيق رؤية 2030 لتطوير التعليم.

وأشار إلى أن تحقيق المشروع في سنته الأولى المستهدف بنسبة كبيرة، توجت بإطلاق مبادرتين: الأولى اعتمدت من قبل المقام السامي وهي بناء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص، والمبادرة الثانية: توفير المدارس النموذجية في الأحياء الحرجة.

وكانت الورشة بدأت بعرض فيلم وثائقي عن طبيعة أحياء مكة المكرمة وواقع المباني المدرسية، ثم قُدم عرض مرئي بعنوان «مكة بلا مبان مستأجرة.. أرقام وإحصائيات».