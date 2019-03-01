شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين المملكة والمالديف في «الشؤون الإسلامية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

اتفقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، ووزارة الشؤون الإسلامية في جمهورية المالديف، على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة سابقا بين الجانبين من خلال توقيع البرنامج التنفيذي للمذكرة، أمس (الخميس) في مدينة ماليه المالديفية.

ووقع البرنامج عن جانب المملكة وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله الصامل، وعن الجانب المالديفي وزير الدولة في وزارة الشؤون الإسلامية إلياس جمال.

وكان الجانبان اجتمعا للمناقشة، مشيدين بالعلاقات الوثيقة والرفيعة بين حكومتي البلدين، كما استعرضا ما تم الاتفاق عليه في بنود مذكرة التفاهم الموقعة في السابع من صفر 1437هـ، فيما تضمن البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الذي اتفق عليه لعام 1440 /‏ 1441هـ، إقامة ثلاث دورات علمية تأهيلية للدعاة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في المالديف، للتعريف بالإسلام، وبيان محاسنه وسماحته، ومحاربته للغلو والتطرف، وبيان موقفه من القضايا المعاصرة، وتزويد الشؤون الإسلامية في المالديف بنسخ من المصحف وترجمة معانيه، والكتب والمطبوعات، وتبادل الدعوات لحضور الندوات والمؤتمرات الإسلامية والمسابقات القرآنية، وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة للاستفادة من تجربة المملكة في طباعة المصحف وترجمة معانيه، وترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين لجمهورية المالديف.