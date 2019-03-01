شكرا لقرائتكم خبر عن %30 من الشكاوى لـ«حقوق الإنسان» قضايا عنف أسري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فوز الغامدي (جدة) قال مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة صالح سرحان الغامدي لـ«الخليج 365» إن 30% من الشكاوى التي تلقتها الجمعية تتعلق بالعنف الأسري، وإن 70% من الشاكين هم أطفال ونساء. وأكد أن الجمعية تبذل ما بوسعها لحل تلك القضايا، بالتعاون مع دار الحماية الاجتماعية والقضاء، خصوصاً حين يتعلق الأمر بتعنيف الأزواج، وطلبات الخلع. وحذر من وجود شكاوى تتعلق بالعقوق، قال إنها متزايدة عما مضى.

قال مدير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في جدة صالح سرحان الغامدي لـ«الخليج 365» إن 30% من الشكاوى التي تلقتها الجمعية تتعلق بالعنف الأسري، وإن 70% من الشاكين هم أطفال ونساء. وأكد أن الجمعية تبذل ما بوسعها لحل تلك القضايا، بالتعاون مع دار الحماية الاجتماعية والقضاء، خصوصاً حين يتعلق الأمر بتعنيف الأزواج، وطلبات الخلع. وحذر من وجود شكاوى تتعلق بالعقوق، قال إنها متزايدة عما مضى.

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