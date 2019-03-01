شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «الشؤون البلدية» يفوّض «الأمناء» بأكثر من 50 صلاحية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة) فوّض وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد القصبي 50 صلاحية من صلاحياته المخولة له بموجب نظام الخدمة المدنية لأمناء مناطق الرياض، ومكة، والمدينة، وجدة، والمنطقة الشرقية، ومنها التعيين، والندب، والانتداب، والعقوبات التأديبية. واستثنى التعيينات على المرتبة الرابعة عشرة وما فوقها، والترقيات على المرتبات الحادية عشرة وما فوقها وقبول استقالات وتقاعد شاغلي المرتبة الرابعة عشرة وما فوقها، وإيقاع العقوبات، وطي القيد، وكف اليد لشاغلي المرتبة الرابعة عشرة وما فوقها.

فوّض وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف المهندس ماجد القصبي 50 صلاحية من صلاحياته المخولة له بموجب نظام الخدمة المدنية لأمناء مناطق الرياض، ومكة، والمدينة، وجدة، والمنطقة الشرقية، ومنها التعيين، والندب، والانتداب، والعقوبات التأديبية. واستثنى التعيينات على المرتبة الرابعة عشرة وما فوقها، والترقيات على المرتبات الحادية عشرة وما فوقها وقبول استقالات وتقاعد شاغلي المرتبة الرابعة عشرة وما فوقها، وإيقاع العقوبات، وطي القيد، وكف اليد لشاغلي المرتبة الرابعة عشرة وما فوقها.

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