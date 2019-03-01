شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي رئيسي نيجيريا والكونغو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً أمس (الخميس)، برئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الرئيس محمد بخاري، هنأه فيه بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له وللشعب النيجيري المزيد من التقدم والاستقرار.

من جهته، عبر الرئيس النيجيري عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على التهنئة، مبدياً حرصه على تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في شتى المجالات.

وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز بعث برقية تهنئة للرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس بخاري، ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. من جهة أخرى، هنأ الملك سلمان في اتصال هاتفي رئيس الكونغو فليكس تشيسكيدي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية بجمهورية الكونغو، وعبر خادم الحرمين عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولشعب الكونغو التقدم والازدهار.

بدوره، أعرب رئيس جمهورية الكونغو، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين برقية تهنئة للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ميلوراد دوديك، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار.