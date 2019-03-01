شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل سفيري الإمارات والعراق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة أمس (الخميس)، سفير الإمارات لدى المملكة شخبوط بن نهيان آل نهيان.
كما استقبل وزير الداخلية، أمس، سفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف. وجرى خلال الاستقبالين بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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