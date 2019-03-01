سياسي / فوز الرئيس السنغالي ماكي سال بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية



الرباط 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات السنغالية اليوم عن فوز الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي من الجولة الأولى.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الفائز ماكي حصل على نسبة 7ر58 % من أصوات الناخبين بينما حصل أقرب منافسيه ادريسا سك على 20 % من الأصوات، فيما بلغت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات 66 %.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية خمسة مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال و الوزير السابق ادريسا سك و النائب في البرلمان السنغالي عيسى صال.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 6ر6 ملايين يتمركز معظمهم في ثلاث مدن رئيسية هي العاصمة دكار ومدينتا تييس و يوربيل.

// انتهى //

03:00ت م

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الرباط 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات السنغالية اليوم عن فوز الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال بالانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي من الجولة الأولى.وأوضحت اللجنة في بيان لها أن الفائز ماكي حصل على نسبة 7ر58 % من أصوات الناخبين بينما حصل أقرب منافسيه ادريسا سك على 20 % من الأصوات، فيما بلغت نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات 66 %.وتنافس في الانتخابات الرئاسية خمسة مرشحين أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال و الوزير السابق ادريسا سك و النائب في البرلمان السنغالي عيسى صال.ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 6ر6 ملايين يتمركز معظمهم في ثلاث مدن رئيسية هي العاصمة دكار ومدينتا تييس و يوربيل.// انتهى //03:00ت م0319

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