شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يهنئ «تشيسكيدي» هاتفيا بفوزه في الانتخابات الرئاسية بالكونغو والان نبدء بالتفاصيل
وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق ولشعب الكونغو بالتقدم والازدهار.
وبدوره، أعرب رئيس جمهورية الكونغو، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدا حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
ومن جهة أخرى نقل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي جعفر، تهاني وتحيات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والقيادة العسكرية في رئاسة الأركان العامة وقيادة القوات المشتركة، إلى النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف بمناسبة تعيينه نائبًا أول للرئيس السوداني ووزيرًا للدفاع.
وأثنى النائب الأول للرئيس السوداني خلال استقباله أمس لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، بحضور الملحق العسكري بالسفارة العميد الركن إبراهيم العمير، على العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية، مؤكدًا موقف السودان الثابت تجاه المملكة واصفًا إياه بالمبدئي وأنه ليس محل مزايدة.
ومن جانبه، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، حرص المملكة العربية السعودية على العلاقات الوطيدة مع السودان والعمل على تطويرها، معلنًا عن تقديم كل ما يمكن أن يعزز العلاقة بين البلدين والمضي بها إلى الأمام.
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