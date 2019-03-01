شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف أحفورة مرشدة لطحالب عملاقة بوادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

كشف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية ، رئيس اللجنة السعودية للتتابع الطبقي المهندس حسين العتيبي، عن أول اكتشاف لأحافير مرشدة لوجود طحالب عملاقة فريدة بطول 1،25 متر وقطر 0،63 متر تشبه في شكلها وهيئتها الأشجار، وذلك في الجزء العلوي من مجموعة الوجيد بوادي الدواسر. وأضاف: إن هذه الأحفورة تمثل الطحالب في العصر الديفوني ما بين 370-420 مليون سنة مضت، مبينا أن فريق اللجنة ولأول مرة توصل إلى أن ذلك المتكون يعود إلى العصر الديفوني المتأخر، الذي تعلوه الرواسب الجليدية لمتكون جويل «الكربوني المتأخر».



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