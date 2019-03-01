شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية.. وكيل الإمارة يشهد تخريج الدفعة السادسة لكليات الغد الدولية والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، شهد وكيل إمارة المنطقة د. خالد البتال أمس، احتفال كليات الغد الدولية للعلوم الطبية التطبيقية بالدمام بتخريج 50 طالبا بالدفعة السادسة يمثلون تخصصات طب الطوارئ والتمريض والأشعة.

وكان في استقبال د. البتال، لدى وصوله إلى مقر الحفل، المشرف العام على الكليات د. عبدالعزيز المقرن، ونائب رئيس مجلس الإدارة موسى الزويد، وعدد من القيادات بكليات الغد الدولية، وفور وصوله عُزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وألقى عميد كلية الغد الدولية بالدمام د. أحمد السني كلمة شكر فيها قيادة هذا الوطن، في ظل قائد البناء والتنمية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفقه الله، كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على رعايته الحفل.

وتناول د. السني، في كلمته، المسيرة التعليمية للكليات وأهميتها، ووجه شكره إلى أولياء الأمور، مؤكدا أهمية الدور الذي ينتظر الخريجين للإسهام في الرقي بالخدمات الصحية، معتبرا هذا اليوم بداية مرحلة جديدة للمشاركة في بناء الوطن.

وألقى الطالب محمد بن سعد العياف كلمة الخريجين، وأشار فيها إلى ما تلقاه وزملاؤه الخريجون من العلوم والمعارف في العلوم الطبية التطبيقية والتدريب العملي، وما قدمته الكلية من توفير المعامل والمختبرات كافة، التي كان لها الدور الكبير في ربط المادة العلمية بالتطبيق العملي، معبرا عن سعادته وزملائه بهذا اليوم الذي جنوا فيه ثمرة جدهم واجتهادهم طوال السنوات الماضية، سائلين الله العلي القدير التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة لخدمة الدين ثم الوطن، موجها شكره إلى القائمين على الكلية على ما تم من توفير كوادر الهيئة التدريسية.

وشاهد وكيل إمارة المنطقة الشرقية والحضور عرضا مرئيا يستعرض مشروعات كليات الغد الدولية بالمملكة وأقسامها ومشاريعها المستقبلية، والمسيرة التعليمية لها.

وفي الختام كرم د. البتال الخريجين المتفوقين وشركاء النجاح من الجهات التدريبية والتعليمية بالمنطقة، فيما قدم المشرف العام على كليات الغد الدولية د. عبدالعزيز المقرن درعا تذكارية إلى أمير المنطقة الشرقية تسلمها نيابة عن سموه د. خالد البتال.