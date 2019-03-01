شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «بخاري» بإعادة انتخابه رئيسا لنيجيريا الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك ميلوراد دوديك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق اطراد التقدم والازدهار، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس مجلس الرئاسة للبوسنة والهرسك ميلوراد دوديك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب البوسنة والهرسك الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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