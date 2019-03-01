شكرا لقرائتكم خبر عن معرض «يوم البيئة» يحذر من مخاطر تغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

نظمت إدارة النشاط الطلابي ممثلة في قسم النشاط العلمي بتعليم الأحساء، معرض يوم البيئة الإقليمي 2019م تحت عنوان «مخاطر تغير المناخ على البيئة البحرية والاستعداد لمواجهتها»، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الأحساء حمد العيسى، وعدد من المشرفين وأولياء الأمور ورواد النشاط، وذلك بمقر قاعة جواثا في بيت الطالب بالهفوف.

وأوضح العيسى أن فكرة إقامة المعرض تأتي بمناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يركز على نشر الوعي للمجتمع وعلى أهمية البيئة، ويهدف إلى بناء جيل واع من الطلاب بمفهوم مخاطر تغير المناخ على البيئة البحرية وكيفية الاستعداد لمواجهتها، وغرس المحافظة على البيئة بشكل إيجابي للطلاب، حتى يستطيع الطالب نقل البيئة بشكل صور يعبر فيها الطالب عن نفسه. وأكد أهمية المحافظة على البيئتين البرية والبحرية.

من جهته، أشار رئيس قسم النشاط العلمي عبد العزيز المانع إلى أن ما يقدمه الطلاب في المعرض هي مناشط متميزة ومتنوعة في لوحة جدارية ومقالات بيئية ورسومات البيئة التي تسهم في زيادة وعي الطلاب بمفهوم مخاطر تغير المناخ على البيئة البحرية وكيفية الاستعداد لها مع تنمية الحس البيئي والمسؤولية للتكيف من التغيرات البيئية.

وفي الختام، تجول العيسى والحضور على أركان المعرض، مستمعا من الطلاب المشاركين عما يحتويه من لوحة جدارية ومقالات بيئية ورسومات البيئة، مطلعا على دور لجنة التحكيم في المعرض، بعدها تم تكريم المنظمين والطلاب المشاركين.