شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «سكني» بكشف عدد المنتجات المسلّمة للمواطنين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

يناقش مجلس الشورى يوم الثلاثاء القادم تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان. وتطالب اللجنة الوزارة بتوضيح عدد المنتجات المسلّمة فعلياً للمواطنين ضمن برنامج «سكني»، وما لم يسلّم، وأسباب عدم التسليم، وتوضيح بيانات العقود المبرمة مع المطورين لبناء الوحدات والفلل السكنية المخصصة للمواطنين وسير العمل فيها. فيما يصوت يوم الإثنين على توصيات لجنة الشؤون الأمنية تجاه تقرير وزارة الداخلية وتوصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير وزارة النقل، ومنها مطالبة الوزارة بالإسراع في تنفيذ واستكمال مسارات الطرق الإستراتيجية المحورية التي تربط المناطق الحدودية ودراسة نقل مسؤولية محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق السريعة خارج المدن إلى الوزارة.

وفي الجلسة ذاتها، يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة المالية تجاه تقرير مؤسسة التأمينات الاجتماعية، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة المؤسسة بدراسة وتقييم نظام (ساند) من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع.

وخلال الجلسة يناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان بشأن تقرير وزارة الشؤون البلدية، وتطالب اللجنة في أبرز توصياتها بسرعة حصر المواقع والمشاريع المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول وإزالة عوائق حركة المشاة في المدن.

ومن الموضوعات أيضا استكمال مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير هيئة تنمية الصادرات السعودية وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية.

مطالبة الخطوط السعودية بخفض تكاليف المحطات غير الربحية

يبحث المجلس في جلسة الثلاثاء توصيات لجنة الشؤون الأمنية تجاه تقرير وزارة الحرس الوطني، كما يصوت على توصيات لجنة النقل والاتصالات بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما يطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في تقرير مركز دعم اتخاذ القرار، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة. ومن الموضوعات أيضا تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة (1/‏ب) من المادة (الـ19) والفقرة (2) من المادة (الـ43) من نظام التأمينات الاجتماعية. كما يتم بحث ومناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية. ويطلع المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الخطوط السعودية، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الخطوط السعودية بدراسة سبل تخفيض تكاليف المحطات الداخلية والدولية الإلزامية غير الربحية، ومنها خدمات الطيران الاقتصادي لشركة (طيران أديل)، أو غيرها من وسائل الطيران منخفض التكاليف.

ويطلع المجلس كذلك على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن تقرير هيئة السوق المالية، ثم يصوت بعد ذلك على توصيات اللجنة، ومن أبرزها مطالبة هيئة السوق المالية بتطوير آليات رقابة كافية على صناديق الاستثمار العقارية (الريت) تضمن حماية المستثمرين من تسرب أصول وعقارات غير مضمونة العوائد إلى الصناديق. ويصوت المجلس خلال هذه الجلسة على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي.

تمكين المرأة من وظائف هيئة الأوقافيناقش المجلس يوم الأربعاء تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن تقرير الهيئة العامة للأوقاف. وتطالب اللجنة بفصل الاختصاصات بين الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية وتمكين المرأة من وظائف الهيئة العامة للأوقاف. ومن الموضوعات المدرجة تقرير لجنة المياه والزراعة بشأن تقرير وزارة البيئة، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتطالب اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مقترح مشروع النظام المكون من 15 مادة، الذي يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته وتمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتنميته.