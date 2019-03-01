شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تشترط «اللياقة الصحية» و«خلو السوابق» لوظائف «ملازم تحقيق» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت النيابة العامة توفر عدد من الوظائف للرجال على كادر الأعضاء بمرتبة ملازم تحقيق. واشترطت على المتقدم اللياقة الصحية وألا يكون قد حكم عليه بحد أو تعزير أو في جرم مخل بالشرف والأمانة، أو صدر في حقه قرار تأديبي بالفصل من وظيفة عامة ولو كان قد رد إليه اعتباره. كما اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحسن السيرة والسلوك ومتمتعا بالأهلية اللازمة، وحاصلا على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، أو شهادة أخرى معادلة لها، أو أن يكون حاصلا على شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة أو شهادة أخرى معادلة لها، ويشترط في حالة المعادلة أن ينجح في امتحان خاص يعقد لهذا الغرض. كما اشترطت النيابة على المتقدم أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية بتقدير عام لا يقل عن جيد، وأن يجتاز بنجاح الاختبار الذي يعقد لأجل التعيين، وألا يكون سبق أن أجرى مقابلة شخصية على وظائف كادر الأعضاء، وألا يكون موظفا حكوميا. وأهابت النيابة العامة بمن لديه الرغبة وتتوفر فيه الشروط أعلاه التقديم على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة خلال الفترة من 26 جمادى الآخرة إلى 8 رجب 1440هـ.

يشار إلى أن النيابة العامة ستطبق معايير دقيقة للوصول إلى الأكفاء من المتقدمين لعمل النيابة العامة، عن طريق اختبارات ينظمها المركز الوطني للقياس والتقويم، ثم إجراء مقابلة شخصية. ودعت المتقدمين إلى مراعاة آلية التسجيل باستمارة التقديم الإلكتروني، والتسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم على الرابط الإلكتروني أيضا، علما أن التسجيل في المركز الوطني للقياس والتقويم يبدأ يوم الخميس 15 شعبان 1440هـ، والتسجيل واستكمال بقية إجراءاته شرطان أساسيان للدخول إلى الاختبار.