شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن»: الإفصاح عن بيانات الدخل شاملا التابعين شرط في «الأهلية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

كشف المتحدث باسم برنامج «حساب المواطن» سلطان القحطاني أنه يتوجب على المتقدم عند التسجيل الإفصاح عن بيانات الدخل للأسرة شاملاً التابعين، مؤكداً أنه شرط في الأهلية.

وأكد القحطاني في بيان صحفي أمس (الخميس) أنه في حال وجود أكثر من مصدر للدخل يتوجب الكشف عنها جميعاً، إضافة إلى الإفصاح عن قيمة الدخل شاملاً كافة البدلات والعلاوات قبل خصم أقساط القروض في حال كان لدى المتقدم قروض أو أحد تابعيه. وأوضح القحطاني أن البرنامج يقوم بالتحقق من دخل وبيانات المستفيدين عبر آلية مرتبطة بجهات حكومية عدة لجمعها ومقارنتها بما أُفصح عنه بالبوابة، مشدداً على أهمية إضافة أي دخل ناتج عن نشاط تجاري سواء للمستفيد الرئيسي أو التابع، مشيراً إلى أن عدم إفصاح بعض المستفيدين عن بياناتهم في الدفعة الخامسة عشرة نتج عنه عدم استحقاقهم، وذلك بعد التحقق من بياناتهم مع الجهات ذات العلاقة.

وأضاف القحطاني أنه يمكن للمستفيدين تعديل بيانات الدخل بعد الإفصاح في حال طرأ أي تغيير عليها من خلال الموقع الرسمي للبرنامج.