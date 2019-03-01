شكرا لقرائتكم خبر عن "الخليج 365" تكشف تفاصيل نحر مواطن لزوجته بـ «الساطور» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خضر الخيرات (جازان)

استيقظ سكان بيش فجر أمس (الخميس) على وقع محركات سيارات الشرطة وهي تحيط بحديقة المطعن وبناية تبعد عنها نحو 200 متر. وتبين أن سيدة لقيت حتفها قتلا على يد زوجها. وطبقا لمعلومات "الخليج 365" فإن الزوج الأربعيني من محافظة شرق جازان اصطحب زوجته وأطفاله ليل الأربعاء إلى حديقة المطعن في بيش، ثم اقتاد شريكة عمره إلى خلف بناية تحت الإنشاء، وأجلسها على قطعة من الحصير قبل أن يجهز عليها بساطور.

وزادت المصادر أن قاتل زوجته عاد برفقة أطفاله إلى منزله وسط بكاء صغاره، ما أثار انتباه الأقارب الذين عرفوا أن والدة الأطفال قُتلت على يد والدهم، ليتم في الحال إبلاغ مركز شرطة هروب، الذي نجح في إلقاء القبض على القاتل الذي أقر بفعلته ومثّل جريمته بعد محاولات للإنكار. ووقفت "الخليج 365" ظهر أمس (الخميس) على مسرح الجريمة في مدخل قرية المطعن، وبدا المكان موحشا وخاليا لبعد المسافة بينه وبين بقية المنازل، فيما كانت الحديقة بلا متنزهين. ورصدت كاميرا الصحيفة آثار دماء المغدورة على قطعة الحصيرة التي خلفها المتهم قرب البناية البعيدة عن النطاق السكني. وعلمت "الخليج 365" أن القاتل في الأربعين من العمر، متقاعد، ومتزوج من اثنتين، ولديه 11 ولدا وبنتا، والقتيلة زوجته الثانية، واقترن بها قبل 5 سنوات. وقال المتحدث باسم شرطة جازان النقيب نايف حكمي، ردا على استفسار "الخليج 365" عن الحادثة، «سيصدر بيان حول الواقعة».