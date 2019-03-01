شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة والتعليم تحققان في اعتداء أم على قائدة مدرسة في بيش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

تعرضت قائدة المدرسة المتوسطة الـ3 في بيش لاعتداء من والدة إحدى الطالبات، ما استدعى وصول لجنة من التعليم وفرقة من الشرطة إلى مقر المدرسة للتحقيق في الواقعة ومعرفة دوافعها. وطبقا لمصادر، فإن المعتدية اتهمت قائدة المدرسة بإساءة معاملة ابنتها.

وأبلغ المتحدث باسم إدارة تعليم صبيا إبراهيم الحازمي أن لجنة عاجلة وقفت على تفاصيل الواقعة، فيما تولت الجهات الأمنية التحقيق في ملف الاعتداء. وأضاف أن إدارة التعليم تابعت ما نشر حول الحادثة في بعض المواقع الإلكترونية، وأن مدير التعليم ضيف الله الحازمي وجه في حينه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على التفاصيل. وتابع: إن الإدارة ترفض جميع التصرفات الخارجة عن الإطار التربوي والتعليمي مهما كانت المبررات، مؤكدا أن الإدارة تعمل على إيجاد البيئة الصحية المناسبة والمناخ المدرسي الآمن والإيجابي الذي يحقق رسالة التربية. ووعد الحازمي بإصدار بيان رسمي حال اكتمال التحقيقات.