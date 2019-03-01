شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: حد الحرابة لاثنين قتلا هندياً وسلبا شاحنته والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) نفذ حد الحرابة أمس (الخميس) في اثنين من الجناة في الرياض. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن هارجيت سينغ بودا رام، وساتوينور كومار براكاش أقدما على قتل عارف إمام الدين، جميعهم هنديو الجنسية، وقام الجانيان بسلب جهاز هاتف المجني عليه المحمول وشاحنته بحمولتها والتخلص من جثته برميها في مكان بعيد عن الأنظار والتصرف بحمولة الشاحنة ببيعها لحسابهما الخاص. وأضاف بيان الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما والحكم عليهما بحد الحرابة، وأن تكون عقوبتهما القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وتم التنفيذ أمس بساحة العدل بالرياض.

نفذ حد الحرابة أمس (الخميس) في اثنين من الجناة في الرياض. وأوضح بيان لوزارة الداخلية أن هارجيت سينغ بودا رام، وساتوينور كومار براكاش أقدما على قتل عارف إمام الدين، جميعهم هنديو الجنسية، وقام الجانيان بسلب جهاز هاتف المجني عليه المحمول وشاحنته بحمولتها والتخلص من جثته برميها في مكان بعيد عن الأنظار والتصرف بحمولة الشاحنة ببيعها لحسابهما الخاص. وأضاف بيان الداخلية أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما والحكم عليهما بحد الحرابة، وأن تكون عقوبتهما القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه. وتم التنفيذ أمس بساحة العدل بالرياض.

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