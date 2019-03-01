شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان: برامج «الإسلامية» تثقيف وتوعية للناس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

نوه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالجهود والخدمات التي يقدمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جازان للمواطن والمقيم بالمنطقة، ومشاركة الفرع الفاعلة في شتى المجالات منها المخيم الدعوي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي للعام الحالي، وكل ما يتعلق بخدمة المساجد من أعمال الإنشاء والترميم والصيانة، وما يقام بها من برامج دعوية وإرشادية بما يسهم في تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم من خلال المحاضرات والكلمات الدعوية والندوات والدروس العلمية في المساجد والجوامع.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن عبدالعزيز، في مكتبه بالإمارة أمس (الخميس)، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف السعيد، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليا.

من جهته، لفت السعيد إلى ما يحظى به الفرع من متابعة من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمير المنطقة بالنيابة من دعم ومؤازرة لجهود الوزارة في المنطقة، والمكاتب التعاونية، ومراكز الدعوة والإرشاد، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم.