شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف: تسهيلات للشباب في المنشآت الصغيرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا)

وقف أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على الموقع الجديد المخصص لإنشاء مصنع متكامل لزيت الزيتون ومشتقاته، وقام بغرس أول شجرة زيتون لاستكمال زراعة المليون الـ5 بمشروع الزيتون، منوها بما شاهده من تقنيات حديثة تستخدم في المجال الزراعي.

جاء ذلك خلال زيارة أمير الجوف أمس الأول (الأربعاء)، لمركز بسيطاء، التي تجول خلالها على المشاريع الزراعية، وذلك ضمن جولاته التي بدأها أخيرا على محافظات ومراكز المنطقة.

من ناحية أخرى، كرم أمير منطقة الجوف مديري المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة الحاصلة على شهادة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، وفق المعايير الوطنية للمستشفيات، وذلك بناء على تطبيقها جميع متطلبات الجودة التي قيمت ميدانيا أخيرا.

ونوه أمير المنطقة خلال استقباله بمكتبه بالإمارة أمس (الخميس)، مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسين بن علي الشهراني، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة القريات عبدالرحمن الحربي، ومساعديهم من قيادات الصحة ومديري المستشفيات بالمنطقة ومحافظاتها، بما يشهده القطاع الصحي بالمملكة من تطور وقفزات متتالية، بفضل الدعم الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، والعمل وفق برامج التحول الوطني، وأهداف رؤية المملكة 2030.

وأشاد بما تحقق من تطور في قطاع الصحة بمنطقة الجوف سواء في المباني أو التجهيزات التي أمنت بأعلى مقاييس الجودة وبتقنيات طبية عالية، تدار بأيد أمينة من أبناء هذا الوطن المعطاء. ولفت إلى دور المرأة في المجال الصحي وما حققته أيضا في مجال الدراسات والبحوث الطبية.

وشدد أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف على العمل وفق رؤية اقتصادية شاملة، وبما يحقق رؤية المملكة 2030 من خلال الاستثمارات المتنوعة وتقديم التسهيلات أمام الشباب الطموحين في المنشآت المتوسطة والصغيرة ودعمهم وتشجيعهم، والعمل على توفير فرص استثمارية جديدة بالمنطقة لما تتمتع به من مزايا عدة تجعل منها منطقة ذات جذب استثماري يجب استغلالها.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير فيصل بن نواف، بمكتبه بالإمارة أمس (الخميس)، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المنطقة المهندس ماجد الرويلي، يرافقه نواب وأعضاء المجلس.

واستعرض خلال الاستقبال جهود الغرفة وأنشطتها التجارية والصناعية ومدى تعاون رجال الأعمال والشركات في خدمة المجتمع ودعم فعاليات المنطقة.