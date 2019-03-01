شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المدينة يرعى تخريج الدفعة الـ 55 من الجامعة الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة)

رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس الأول (الأربعاء) حفل تخريج 2894 طالبًا يمثلون 111 دولة في الدفعة الخامسة والخمسين من خريجي الجامعة الإسلامية، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، وعدد من المسؤولين والسفراء والقناصل والدبلوماسيين لدى المملكة.

ودشن أمير المنطقة مهرجان الثقافات والشعوب الثامن المقام بمقر المدينة الجامعية، وتجول بين أجنحة المهرجان التي يشارك فيها أكثر من 500 طالب يمثلون 90 دولة.

من جهته، أكد مدير الجامعة الدكتور حاتم المرزوقي خلال حفل التخرج إن الجامعة راهنت منذ تأسيسها على الإنسان ليكون سفير سلام يسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه في كافة الأقطار، مؤكداً على قيمة ومكانة الجامعة الإسلامية التي تحمل رسالة سعودية إنسانية للعالم أجمع من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتتمتع بثقافات متعددة وتخصصات متنوعة. واستعرض مدير الجامعة أبرز الإنجازات والنجاحات التي تم تحقيقها وإنجازها خلال العام الحالي، موضحاً أنها حصلت على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بعد أن حصلت في العام الماضي على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي غير المشروط لمدة سبع سنوات. ومن جهة أخرى، أعلن عميد شؤون الخريجين بالجامعة الإسلامية الدكتور إبراهيم الصاعدي نتيجة الخريجين، وأوضح أن عدد الخريجين المتوقع تخرجهم للعام 1439-1440 بلغ 2894 طالبًا يمثلون 111 دولة، بواقع 2150 طالبًا في مرحلة البكالوريوس، و105 طلاب في مرحلة الدبلوم، و417 طالبًا في مرحلة الماجستير، و222 طالبًا في مرحلة الدكتوراه.