شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: 84 مليون ريال لمشاريع تنموية في طريب والصبيخة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

دشن أمير عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، عددا من المشاريع التنموية بمحافظة (طريب) ومركز (الصبيخة)، في مقدمتها مشروع محطة تحلية المياه، ومبنى البلدية بالمحافظة، إلى جانب عدد من المشروعات البلدية المنجزة التابعة لبلدية الصبيخة، التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 84.837.257 ريال، شملت مباني ومرافق عامة، وحدائق ومنتزهات وساحات، إضافة إلى ممرات مشاة، إلى جانب مشاريع تحسين وتطوير الطرق والشوارع والميادين، ومشاريع سفلتة وإنارة، ومشاريع لدرء أخطار السيول والأمطار.

كما وقف أمير منطقة عسير على عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة. واطلع على سير العمل ونسبة الإنجاز بها، وذلك خلال جولته التفقدية لمحافظة (طريب) أخيرا.

وعقد أمير المنطقة اجتماعا بمحافظ طريب ومديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز، وأعضاء المجلسين المحلي والبلدي؛ لمناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها دفع عجل التنمية في المحافظة، كما استعرض أبرز المشاريع التنموية التي تشهدها محافظة طريب، إلى جانب اجتماعه مع شباب وشابات المحافظة، ولقائه بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة، واستماعه لمطالبهم وما يطمحون إلى توفيره من الخدمات كافة.