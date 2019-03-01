شكرا لقرائتكم خبر عن عقود وظيفية لذوي الإعاقة في شركات ومؤسسات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) اجتمع عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات بالراغبين في العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة - ذكوراً وإناثاً- بمقر جمعية الأطفال المعوقين بعسير، حيث أجريت معهم المقابلات الشخصية والتوقيع المباشر لعقود وظيفية لهم إضافة، ووعدتهم الشركات والمؤسسات من عمل دورات تدريبية وتطويرية لصقل قدراتهم والارتقاء بخبراتهم الوظيفية. وقد أجمع مندوبو الشركات على تميز هذه التجربة وإمكانيتها في خلق فرص عمل لذوي الإعاقة، حيث تسهل فرص الالتقاء بهم مباشرة ومعرفة إمكانية مناسبتهم للأعمال التي سيشغلونها. من جهته قال مدير مركز الجمعية بعسير عبدالله المحسني أن المركز تمكن من خلال ملتقيات توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة السابقة من إتاحة الفرصة لأكثر من 200 من ذوي الإعاقة.

اجتمع عدد من ممثلي الشركات والمؤسسات بالراغبين في العمل من ذوي الاحتياجات الخاصة - ذكوراً وإناثاً- بمقر جمعية الأطفال المعوقين بعسير، حيث أجريت معهم المقابلات الشخصية والتوقيع المباشر لعقود وظيفية لهم إضافة، ووعدتهم الشركات والمؤسسات من عمل دورات تدريبية وتطويرية لصقل قدراتهم والارتقاء بخبراتهم الوظيفية. وقد أجمع مندوبو الشركات على تميز هذه التجربة وإمكانيتها في خلق فرص عمل لذوي الإعاقة، حيث تسهل فرص الالتقاء بهم مباشرة ومعرفة إمكانية مناسبتهم للأعمال التي سيشغلونها. من جهته قال مدير مركز الجمعية بعسير عبدالله المحسني أن المركز تمكن من خلال ملتقيات توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة السابقة من إتاحة الفرصة لأكثر من 200 من ذوي الإعاقة.

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