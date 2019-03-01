، أمن "جمعور بيشة" يحبط تهريب 388 حزمة قات بمركبة متجهة لجدة ،

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تمكن رجال المركز الأمني بجمعور على طريق بيشة- رنية، أمس الخميس، من إحباط تهريب 388 حزمة قات كانت مخبأة في كراتين بسيارة نقل مواد غذائية وبضائع كنوع من الحيلة إلا أن فطانة رجال الأمن كشفتها.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن إحدى العربات المخصصة لنقل المواد الغذائية بها مقيمون من جنسية آسيوية كانت قادمة من خميس مشيط باتجاه جدة وسلكت طريق بيشة - رنية، وأثناء مرورها بمركز الضبط الأمني بجمعور بشمال بيشة، اشتبه رجال الأمن في وضع المواد الغذائية والبضائع، وحين تفتيشها عثر تحت المواد الغذائية والبضائع على كميات كبيرة من القات المخدر بلغ 388 حزمة.
وأضافت المصادر أن رجال الأمن ضبطوا الكميات والشخصين والمركبة، وتم إحالتهم للجهات المعنية لتولي الإجراءات المناسبة بحقهم.
وقام رجال الأمن ضبطوا الكميات والشخصين والمركبة، بإحالتهم للجهات المعنية لتولي الإجراءات المناسبة بحقهم.
وكان أفراد الضبط الأمني بجمعور قد أطاحوا أول أمس بمهربين للقات كانوا على سيارة نقل أسماك، إضافة لإحباط سيارة من نوع "دينا" محملة بتنباك ومواد مجهولة، وثماني مركبات محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة، وأدوات تجميل مجهولة المصدر، وخلطات وأعشاب غير صالحة للاستهلاك، ومواد ممنوعة من هيئة الغذاء والدواء، وقطع غيار مجهولة.
أمن "جمعور بيشة" يحبط تهريب 388 حزمة قات بمركبة متجهة لجدةسعود الدعجاني الخليج 365 2019-03-01
تمكن رجال المركز الأمني بجمعور على طريق بيشة- رنية، أمس الخميس، من إحباط تهريب 388 حزمة قات كانت مخبأة في كراتين بسيارة نقل مواد غذائية وبضائع كنوع من الحيلة إلا أن فطانة رجال الأمن كشفتها.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن إحدى العربات المخصصة لنقل المواد الغذائية بها مقيمون من جنسية آسيوية كانت قادمة من خميس مشيط باتجاه جدة وسلكت طريق بيشة - رنية، وأثناء مرورها بمركز الضبط الأمني بجمعور بشمال بيشة، اشتبه رجال الأمن في وضع المواد الغذائية والبضائع، وحين تفتيشها عثر تحت المواد الغذائية والبضائع على كميات كبيرة من القات المخدر بلغ 388 حزمة.
وأضافت المصادر أن رجال الأمن ضبطوا الكميات والشخصين والمركبة، وتم إحالتهم للجهات المعنية لتولي الإجراءات المناسبة بحقهم.
وقام رجال الأمن ضبطوا الكميات والشخصين والمركبة، بإحالتهم للجهات المعنية لتولي الإجراءات المناسبة بحقهم.
وكان أفراد الضبط الأمني بجمعور قد أطاحوا أول أمس بمهربين للقات كانوا على سيارة نقل أسماك، إضافة لإحباط سيارة من نوع "دينا" محملة بتنباك ومواد مجهولة، وثماني مركبات محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة، وأدوات تجميل مجهولة المصدر، وخلطات وأعشاب غير صالحة للاستهلاك، ومواد ممنوعة من هيئة الغذاء والدواء، وقطع غيار مجهولة.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
02:03 AM
كانت مخبأة وسط مواد غذائية للتحايل إلا أن فطانة رجال الأمن كشفتها
تمكن رجال المركز الأمني بجمعور على طريق بيشة- رنية، أمس الخميس، من إحباط تهريب 388 حزمة قات كانت مخبأة في كراتين بسيارة نقل مواد غذائية وبضائع كنوع من الحيلة إلا أن فطانة رجال الأمن كشفتها.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر أن إحدى العربات المخصصة لنقل المواد الغذائية بها مقيمون من جنسية آسيوية كانت قادمة من خميس مشيط باتجاه جدة وسلكت طريق بيشة - رنية، وأثناء مرورها بمركز الضبط الأمني بجمعور بشمال بيشة، اشتبه رجال الأمن في وضع المواد الغذائية والبضائع، وحين تفتيشها عثر تحت المواد الغذائية والبضائع على كميات كبيرة من القات المخدر بلغ 388 حزمة.
وأضافت المصادر أن رجال الأمن ضبطوا الكميات والشخصين والمركبة، وتم إحالتهم للجهات المعنية لتولي الإجراءات المناسبة بحقهم.
وقام رجال الأمن ضبطوا الكميات والشخصين والمركبة، بإحالتهم للجهات المعنية لتولي الإجراءات المناسبة بحقهم.
وكان أفراد الضبط الأمني بجمعور قد أطاحوا أول أمس بمهربين للقات كانوا على سيارة نقل أسماك، إضافة لإحباط سيارة من نوع "دينا" محملة بتنباك ومواد مجهولة، وثماني مركبات محملة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وفاسدة، وأدوات تجميل مجهولة المصدر، وخلطات وأعشاب غير صالحة للاستهلاك، ومواد ممنوعة من هيئة الغذاء والدواء، وقطع غيار مجهولة.
، أمن "جمعور بيشة" يحبط تهريب 388 حزمة قات بمركبة متجهة لجدة ،
المصدر : الخليج 365
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