، محافظ حفر الباطن يتفقد مركز السعيرة ويقف على احتياجات المواطنين ،

محمد بن مسعود - الدمام - استمع لشرح عن المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية

قام الأمير منصور بن محمد آل سعود محافظ محافظة حفر الباطن يرافقه العقيد فايز الشهراني مدير الشرطة والوفد المرافق لسموه بزيارة تفقدية إلى مركز السعيرة 170 كيلو شرق حفر الباطن، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته والوصول إليهم في أماكنهم وبحث كل المتطلبات التنموية وتحقيقها.

وكان في استقبال الأمير رئيس مركز السعيرة الشيخ مشعل بن بدر الفغم وأمير الفوج الثاني عشر الشيخ محمدعبدالله الفغم وعدد من وجهاء مركز السعيرة يتقدمهم الشيخ هايف بن سعود الفغم ومديرو الإدارات الحكومية وعدد من المواطنين واستمع سموه لشرح مفصل عن نشأة السعيرة والخدمات المتوفرة التي يقدمها للمواطنين وبعض الاحتياجات والمطالب التي تهم الأهالي من الخدمات والمشروعات التنموية الحالية والمستقبلية.

وأكد سموه خلال لقائه المواطنين أهمية رصد الاحتياجات لتوفيرها بالفترة القريبة القادمة منوهًا بمواصلة العمل بما يخدم طموحات القيادة الحكيمة وتطلعاتها.

وأعرب سموه في الوقت نفسه عن سعادته بزيارة مركز السعيرة ولقاء المسؤولين والمشايخ والأهالي وما اطلع عليه وشاهده من نمو وتطور ومشروعات حيوية شملت شتى المجالات، سائلاً الله تعالى العون والتوفيق للجميع لتقديم كل ما يخدم الدين والوطن وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ويحفظ ولاة أمرها من كل مكروه إنه سميع مجيب.