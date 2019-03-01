، شاهد.. أمير الرياض يتفقد مبنى الفرع النسائي الجديد بمعهد الإدارة العامة ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن المرأة السعودية أثبتت فعلاً وجودها كعضو مهم في عملية التنمية

تفقد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, أمس الخميس مبنى الفرع النسائي الجديد بمعهد الإدارة العامة.

وفي التفاصيل، قال أمير الرياض، في كلمته:"‎المرأة السعودية أثبتت فعلاً وجودها وقدرتها على تقديم عمل مثالي وجيد، عادّها عضوًا وعنصرًا مهمًا في عملية التنمية، مشيرًا إلى القرارات الحكيمة الصادرة بخصوص تفعيل دور المرأة في المجتمع على منهج واضح وسليم من شريعتنا الإسلامية".

وأشاد الأمير فيصل بن بندر بالجهود المبذولة وسرعة العمل لافتتاح الفرع النسائي الجديد الذي يعد ضمن المشروعات المكتملة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- , متمنيًا أن يكون هذا الفرع داعمًا في تقديم الخدمات للمستفيدين.

وأكد استمرار مسيرة التنمية في المملكة في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله - وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، مقدمًا شكره لوزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد سليمان بن عبدالله الحمدان, ومدير معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني, على دورهما الكبير في الارتقاء بالمعهد وفروعه والعمل على تطويرها.

وكان الأمير فيصل بن بندر، قد وصل لمبنى الفرع النسائي لمعهد الإدارة بحي النرجس, وكان في استقباله وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد, ومدير عام معهد الإدارة, ومديرة عام الفرع النسوي الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ.

ومن جهة أخرى، أعرب الدكتور القحطاني عن سعادته بتشريف أمير منطقة الرياض، وتفقده المبنى الجديد للفرع النسائي للمعهد بالرياض، مؤكدًا أن هذا يأتي امتدادًا لاهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بكل ما من شأنه رفعة وازدهار الوطن، وتحقيق تنميته الشاملة في مختلف المجالات.

وبيّن "القحطاني" أن انتقال الفرع النسائي للمعهد بالرياض إلى المبنى الجديد سيحقق للمعهد قفزات نوعية مهمة للأمام، بما يدعم توجهاته وبرامجه ونشاطاته، وأهدافه في تحقيق التنمية الإدارية المنشودة, ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية ومواردها البشرية، وتميز أدائها كأحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020، وبما يُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانب آخر، عبّرت مديرة عام الفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ, عن سعادتها بتشريف أمير الرياض وتفقده المبنى الجديد للفرع، عادة ذلك تشريفًا لجميع منسوبي ومنسوبات المعهد، الذين شعرنا بالفخر والاعتزاز بوجود سموه بينهم، وتفقده المبنى الجديد الذي يتطلعون لأن يكون رافدًا من روافد التنمية الإدارية المهمة في وطننا الغالي, والنهضة التي تعيشها بلادنا في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأكدت أن الانتقال للمقر الجديد يأتي في وقت مهم للغاية، ومتوافقًا مع تنفيذ برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير وتعزيز المشاركة الفاعلة للمرأة السعودية في النهضة التنموية الشاملة، واعتبار المرأة عنصرًا مهمًا من عناصر قوتها.

وبيّنت أن المقر الجديد بما يشتمل عليه من إمكانات وتجهيزات عصرية وحديثة، وكفاءات وطاقات بشرية متخصصة ومؤهلة سيمكن الفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة من القيام بدوره المتوقع منه، وسيُسهم بمشيئة الله مع بقية الأجهزة الحكومية الأخرى في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030 .

يُذكر أن المبنى الجديد للفرع النسوي لمعهد الإدارة العامة يقع بحي النرجس شمال مدينة الرياض، على مساحة (51,000م2)، ويتميز تصميم المشروع بالحداثة والجمال ويعكس في جميع عناصره معايير معهد الإدارة العامة، كما يعد المشروع من التصاميم المعمارية المميزة وواجهة حضارية لمدينة الرياض.