، ‏‏ أكثر من 700 متبرع بحملة ""بدمك تمنح حياة" لفريق أصدقاء العطاء ،

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بلغ عدد المتبرعين بالدم بالحملة التي دشنها فريق أصدقاء العطاء التطوعي من يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 وحتى أمس الخميس أكثر من ٧٠٠ متبرع ومتبرعة والتي جاءت تحت عنوان ( بدمك تمنح حياة ) بالشراكة مع مدينة الملك فهد الطبية.
وقد أعرب مؤسس الفريق بندر البريدي عن شكره لكل الداعمين والرعاة والمشاركين وخص بالشكر أعضاء الفريق المتطوعين لجهودهم المبذولة في إنجاح الحملة.
وقالت قائدة الفريق هياء القحطاني عن الحملة : مع النهاية كانت أعداد المتبرعين في ازدياد مما جعل الحملة ترى في الختام أجمل من الوداع، متمنين ألا تنتهي الحملة لما استشعرناه من سعادة من الجميع زوار ومتبرعين ومتطوعين وكذلك الكادر الطبي المشارك في الحملة.
وفي الختام تم تكريم كل من مدينة الملك فهد الطبية وعلى رأسهم نجاح المرشد ووليد المكيرش وجميع الرعاة المشاركين والمتطوعين من الجنسين ونلتقي إن شاء الله في مبادرات أخرى نرى من خلالها السعادة ويستمر العطاء.
أكثر من 700 متبرع بحملة ""بدمك تمنح حياة" لفريق أصدقاء العطاءصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-03-01
بلغ عدد المتبرعين بالدم بالحملة التي دشنها فريق أصدقاء العطاء التطوعي من يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 وحتى أمس الخميس أكثر من ٧٠٠ متبرع ومتبرعة والتي جاءت تحت عنوان ( بدمك تمنح حياة ) بالشراكة مع مدينة الملك فهد الطبية.
وقد أعرب مؤسس الفريق بندر البريدي عن شكره لكل الداعمين والرعاة والمشاركين وخص بالشكر أعضاء الفريق المتطوعين لجهودهم المبذولة في إنجاح الحملة.
وقالت قائدة الفريق هياء القحطاني عن الحملة : مع النهاية كانت أعداد المتبرعين في ازدياد مما جعل الحملة ترى في الختام أجمل من الوداع، متمنين ألا تنتهي الحملة لما استشعرناه من سعادة من الجميع زوار ومتبرعين ومتطوعين وكذلك الكادر الطبي المشارك في الحملة.
وفي الختام تم تكريم كل من مدينة الملك فهد الطبية وعلى رأسهم نجاح المرشد ووليد المكيرش وجميع الرعاة المشاركين والمتطوعين من الجنسين ونلتقي إن شاء الله في مبادرات أخرى نرى من خلالها السعادة ويستمر العطاء.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
01:38 AM
بشراكة طبية الملك فهد
بلغ عدد المتبرعين بالدم بالحملة التي دشنها فريق أصدقاء العطاء التطوعي من يوم الأحد الموافق 24 فبراير 2019 وحتى أمس الخميس أكثر من ٧٠٠ متبرع ومتبرعة والتي جاءت تحت عنوان ( بدمك تمنح حياة ) بالشراكة مع مدينة الملك فهد الطبية.
وقد أعرب مؤسس الفريق بندر البريدي عن شكره لكل الداعمين والرعاة والمشاركين وخص بالشكر أعضاء الفريق المتطوعين لجهودهم المبذولة في إنجاح الحملة.
وقالت قائدة الفريق هياء القحطاني عن الحملة : مع النهاية كانت أعداد المتبرعين في ازدياد مما جعل الحملة ترى في الختام أجمل من الوداع، متمنين ألا تنتهي الحملة لما استشعرناه من سعادة من الجميع زوار ومتبرعين ومتطوعين وكذلك الكادر الطبي المشارك في الحملة.
وفي الختام تم تكريم كل من مدينة الملك فهد الطبية وعلى رأسهم نجاح المرشد ووليد المكيرش وجميع الرعاة المشاركين والمتطوعين من الجنسين ونلتقي إن شاء الله في مبادرات أخرى نرى من خلالها السعادة ويستمر العطاء.
، أكثر من 700 متبرع بحملة ""بدمك تمنح حياة" لفريق أصدقاء العطاء ،
المصدر : الخليج 365
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