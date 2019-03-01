، "الجهني": نودع الشتاء بموجة باردة معتبرة ذروتها اليوم وتستمر أياماً عدة ،

- 1/2
- 2/2
قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"الخليج 365": عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع أن تستقبل المنطقة موجة باردة قد نودّع معها شتاء هذا العام، وتؤثر على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والشرقية والمرتفعات عامة وتستمر أياماً.
وأبان "الجهني": من المتوقع بداية وصول الرياح الباردة بشكل ملحوظ هذه الليلة، واليوم الجمعة سوف يكون هناك انخفاض حقيقي لدرجات الحرارة بمشيئة الله.
وأضاف "الجهني": من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة هذه الليلة حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة للصفر المئوي (الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها)، وحول ثلاث درجات على حائل وشمال القصيم وشمال الرياض) بينما الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن حول خمس درجات.
تابع: وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الشرقية وشمال الغربية وما حولها، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات حول (16) درجة باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدوداً وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة والصقيع وارد على شمال المملكة خاصة في المناطق المفتوحة.
وأردف "الجهني" من المتوقع نشاط الرياح السطحية الشمالية الباردة اليوم الجمعة على أجزاء واسعة من المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية تعمل على إثارة الأتربة وموجات غبارية كثيفة على نطاق واسع لذلك يفضّل تأجيل التنزه والمناسبات الخارجية مساء اليوم الجمعة.
ونبّه "الجهني" إلى استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة للأطفال وكبار السن وأكد على ارتداء الكمامات لمرضى الجهاز التنفسي ونصح بعدم الخروج من المنزل أثناء نشاط الموجة الغبارية المتوقعة غداً.
"الجهني": نودع الشتاء بموجة باردة معتبرة ذروتها اليوم وتستمر أياماً عدةهادي العصيمي الخليج 365 2019-03-01
قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"الخليج 365": عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع أن تستقبل المنطقة موجة باردة قد نودّع معها شتاء هذا العام، وتؤثر على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والشرقية والمرتفعات عامة وتستمر أياماً.
وأبان "الجهني": من المتوقع بداية وصول الرياح الباردة بشكل ملحوظ هذه الليلة، واليوم الجمعة سوف يكون هناك انخفاض حقيقي لدرجات الحرارة بمشيئة الله.
وأضاف "الجهني": من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة هذه الليلة حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة للصفر المئوي (الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها)، وحول ثلاث درجات على حائل وشمال القصيم وشمال الرياض) بينما الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن حول خمس درجات.
تابع: وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الشرقية وشمال الغربية وما حولها، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات حول (16) درجة باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدوداً وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة والصقيع وارد على شمال المملكة خاصة في المناطق المفتوحة.
وأردف "الجهني" من المتوقع نشاط الرياح السطحية الشمالية الباردة اليوم الجمعة على أجزاء واسعة من المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية تعمل على إثارة الأتربة وموجات غبارية كثيفة على نطاق واسع لذلك يفضّل تأجيل التنزه والمناسبات الخارجية مساء اليوم الجمعة.
ونبّه "الجهني" إلى استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة للأطفال وكبار السن وأكد على ارتداء الكمامات لمرضى الجهاز التنفسي ونصح بعدم الخروج من المنزل أثناء نشاط الموجة الغبارية المتوقعة غداً.
01 مارس 2019 - 24 جمادى الآخر 1440
01:33 AM
متوقع أن تتراوح الحرارة بين الصفر المئوي وحول ثلاث وخمس درجات
قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني لـ"الخليج 365": عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، من المتوقع أن تستقبل المنطقة موجة باردة قد نودّع معها شتاء هذا العام، وتؤثر على أجزاء من المملكة العربية السعودية قادمة من العروض العليا، وتؤثر بشكل مباشر على الشمالية والشمالية الغربية والوسطى وشمال وسط الغربية والشرقية والمرتفعات عامة وتستمر أياماً.
وأبان "الجهني": من المتوقع بداية وصول الرياح الباردة بشكل ملحوظ هذه الليلة، واليوم الجمعة سوف يكون هناك انخفاض حقيقي لدرجات الحرارة بمشيئة الله.
وأضاف "الجهني": من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة هذه الليلة حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة للصفر المئوي (الحدود الشمالية، الجوف، وأجزاء من منطقة تبوك وما حولها)، وحول ثلاث درجات على حائل وشمال القصيم وشمال الرياض) بينما الوسطى وشمال شرق المملكة باتجاه حفر الباطن حول خمس درجات.
تابع: وتنخفض أكثر خارج البنيان وفي المناطق المرتفعة، وتمتد بعدها نحو الشرقية وشمال الغربية وما حولها، وتتعمق بشكل متوسط لوسط الغربية بدرجات حول (16) درجة باتجاه مكة وجدة وما حولها، بينما أثرها على السواحل الجنوبية الغربية محدوداً وبشكل عام ستكون فترات الليل وساعات الصباح الأولى باردة والصقيع وارد على شمال المملكة خاصة في المناطق المفتوحة.
وأردف "الجهني" من المتوقع نشاط الرياح السطحية الشمالية الباردة اليوم الجمعة على أجزاء واسعة من المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية تعمل على إثارة الأتربة وموجات غبارية كثيفة على نطاق واسع لذلك يفضّل تأجيل التنزه والمناسبات الخارجية مساء اليوم الجمعة.
ونبّه "الجهني" إلى استخدام وسائل التدفئة وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة للأطفال وكبار السن وأكد على ارتداء الكمامات لمرضى الجهاز التنفسي ونصح بعدم الخروج من المنزل أثناء نشاط الموجة الغبارية المتوقعة غداً.
، "الجهني": نودع الشتاء بموجة باردة معتبرة ذروتها اليوم وتستمر أياماً عدة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الجهني": نودع الشتاء بموجة باردة معتبرة ذروتها اليوم وتستمر أياماً عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.