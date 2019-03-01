حساب المواطن يوضح معنى رسالة رقم الآيبان تحت التدقيق

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، معنى رسالة “ رقم الآيبان تحت التدقيق ” التي تظهر لبعض المستفيدين عند التسجيل أو تحديث البيانات.

وقال البرنامج : في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 فبراير الماضي، الرجاء الانتظار سيتم التحقق منه خلال دفعة شهر إبريل ، وسيتم صرف الدعم “ في حال كنت مستحق ” على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان.

وأضاف : أنه في حال تمت إضافة الآيبان قبل يوم 10 فبراير سيتم التحقق من الآيبان الجديد خلال دفعة شهر مارس، وفي حال وجود دفعات معلقة سيتم صرفها بحد أقصى 6 دفعات إضافة إلى الدفعة التي يتم التحقق فيها من الآيبان البنكي.