أوضحت إدارة المرور، اليوم الخميس، عقوبة زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف. وجاء ذلك ردًا على سؤال مواطن قال فيه : ” هل هناك غرامه ماليه على تحميل الاغراض بسياره هوليكس غماره “.

ورد المرور قائلًا :” مرحباً بك، زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف تعد مخالفة مرورية غرامتها (٥٠٠) ريال وذلك وفق الفقرة (١٠) من جدول المخالفات رقم (٤). نشكر تواصلك “.

كانت هذه تفاصيل خبر المرور يوضح عقوبة زيادة الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.