أمير جازان بالنيابة يُشيد بالمشاركة الفاعلة لـ«الشؤون الإسلامية» في شتى المجالات

أشاد الأمير محمد بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان بالنيابة، بالجهود والخدمات التي يقدمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بجازان للمواطن والمقيم بالمنطقة، ومشاركة الفرع الفاعلة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بالإمارة، اليوم الخميس، لنائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور يوسف بن محمد السعيد، والوفد المرافق له الذي يزور المنطقة حاليًا.

ورحَّب أمير منطقة جازان بالنيابة، في مستهل اللقاء، بنائب وزير الشؤون الإسلامية، مُتمنيًا له التوفيق في المهام والأعمال المناطة به خلال الزيارة.

ونوَّه الأمير محمد بن عبدالعزيز، بمشاركة الفرع الفاعلة في شتى المجالات، منها: المخيم الدعوي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان جازان الشتوي للعام الحالي، وكل ما يتعلق بخدمة بيوت الله من أعمال الإنشاء والترميم والصيانة، وما يُقام بها من برامج دعوية وإرشادية بما يسهم في تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم من خلال المحاضرات والكلمات الدعوية والندوات والدروس العلمية في المساجد والجوامع.

وأشاد أمير جازان بالنيابة، بمتابعة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، المتواصلة لكل ما يهمّ عمل فرع الوزارة بجازان والمكاتب التابعة له بمختلف محافظات ومراكز المنطقة والعمل الجاد، لتحقيق المزيد من التطوير في كافة الأعمال التي يقوم بها الفرع؛ إنفاذًا لتوجيهات ولاة الأمر.

من جهته، أعرب الشيخ السعيد، عن سعادته بالزيارة ولقاء أمير المنطقة بالنيابة، وما استمع إليه من توجيهات، مُبرزًا ما يحظَى به الفرع من متابعة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وأمير المنطقة بالنيابة من دعم ومؤازرة لجهود الوزارة في المنطقة، والمكاتب التعاونية، ومراكز الدعوة والإرشاد، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم.

وأكّد الشيخ السعيد، أن ذلك يأتي متسقًا مع الدعم اللامحدود الذي تلقاه الوزارة وفروعها بكافة مناطق المملكة من ولاة الأمر، الذين لا يألون جهدًا في خدمة الإسلام، ودعم العمل الإسلامي في كافة مجالاته داخل المملكة وخارجها.