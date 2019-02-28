انت الان تتابع تفاصيل خبر قطر تشارك باجتماع وزاري في الإمارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 28 فبراير 2019 11:27 مساءً - أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا" أن دولة قطر ستشارك في اجتماع مقرر لمنظمة التعاون الإسلامي يُعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم الجمعة.

وقالت الوكالة، مساء اليوم الخميس، إن دولة قطر ستشارك في أعمال الدورة الـ 46 لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والمقرر عقدها في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، غداً الجمعة وتستمر يومين.

وأشارت وزارة الخارجية القطرية في تغريدة ولها" إلى أن وفد قطر إلى الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي سيترأسه يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية.

وتعد زيارة المسؤول القطري رفيع المستوى الأولى إلى أبوظبي منذ اندلاع الأزمة الخليجية يوم الخامس من يونيو 2017، وإعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرض الحصار عليها برياً وبحرياً وجوياً، بذريعة اتهامها بتمويل "الإرهاب" وهو ما رفضته قطر بشكل قاطع، مؤكدة أن الحملة عليها تستهدف سيادتها وقرارها المستقل.

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فيها، تحت شعار "50 عاماً من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية".