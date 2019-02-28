، "المطيري" يشكر كل من تقدّم بالعزاء في ابن عمه ،

محمد بن مسعود - الدمام - تقدّم رئيس تحرير صحيفة أركان الإلكترونية محمد المطيري، بالشكر والتقدير والعرفان لكل من تفضّلوا بتقديم واجب العزاء في ابن عمه المغفور له بإذن الله، سواء من حضروا العزاء بأنفسهم أو من هاتفوه أو راسلوه؛ وعلى رأسهم الوزير المفوض طلال بن الشرهان.

كما شكر "المطيري" زملاءه الإعلاميين الذين تقدموا له بالعزاء، وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارة صحيفة أركان الإلكترونية حسن مسرع، وعضو مجلس الإدارة الإعلامي محمد حزام، من قدموا له واجب العزاء.