، بهدف "حمدالله ".. النصر يسقط الشباب ويقترب من الصدارة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في افتتاح الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تصوير - ماجد البقمي: قلص النصر الفارق بينه والمتصدر الهلال إلى 3 نقاط، وذلك بعد أن كسب نظيره الشباب بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في افتتاح الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذه النتيجة بقي النصر ثانياً بـ49 نقطة، والشباب ثالثاً بـ40 نقطة.

ظهر الشوط الأول بمستوى فني متكافئ من قبل الطرفين وإن كانت الكفة تميل لصالح النصر نسبياً.

حاول النصر بلوغ مرمى حارس الشباب فاروق بن مصطفى مبكراً، لكن محاولات مرابط عند الدقيقة السابعة ومثلها محاولة "جوليانو" عند الدقيقة 13 لم تعرف طريق المرمى.

حاول خالد الكعبي الرد على الهجوم النصراوي عند الدقيقة 17 لكن الحارس النصراوي " برادلي جونز " كان بالمرصاد لتسديدة الكعبي.

وفي الدقيقة 23 تكفل القائم الشبابي بالتصدي لتسديدة مرابط القوية.

وفي الدقيقة 38 استفاد النصر من ركلة زاوية وصلت لهداف الفريق عبدالرزاق حمدالله، والذي أسكنها برأسه داخل الشباك كهدف أول.

حاول الشباب في الشوط الثاني العودة للمباراة لكن رأسية تراوري عند الدقيقة 55 جاءت بين أحضان "جونز" ومثلها تسديدة حسن معاذ عند الدقيقة 67.

في الدقيقة 81 أنقذ بن مصطفى مرماه من هدف مؤكد من قدم فهد الجميعة.

وفي الوقت المتبقي دفع المدير الفني للشباب باللاعب حسن الراهب من أجل تعديل النتيجة لكن ذلك لم يحدث.